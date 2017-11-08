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Происшествия

В Кеминском районе поминки закончились убийством

В Кеминском районе на поминках произошло убийство. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 6 ноября примерно в 20.35 в дежурную часть местного ОВД поступило сообщение из территориальной больницы о пациентке с ножевым ранением.

По факту выехала следственно-оперативная группа. 50-летняя А.О. скончалась, не приходя в сознание.  

Сотрудники милиции установили, что 6 ноября в одном из домов Орловки проходили поминки бывшего мужа погибшей, который умер в сентябре. Между А.О. и неким Сергеем произошла перебранка. Мужчина ударил ее ножом в область груди и скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело.

По горячим следам задержан 59-летний местный житель Л.С., неоднократно судимый. Кроме того, при личном досмотре у него обнаружили 116 граммов конопли.

Он заключен под стражу в СИЗО №1 Бишкека. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Ведется следствие.
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