Раскрыты убийства двух женщин в Ленинском районе Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 28 октября обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Подозреваемые в преступлениях задержаны, однако в интересах следствия многих подробностей пресс-служба пока не дает.

«Примерно в 15.00 в лесопосадке на улице Толстого обнаружено тело женщины 40–45 лет азиатской внешности. Личность убитой установлена. По подозрению в данном преступлении задержан О.У., 1985 года рождения», — сообщило МВД.

В тот же день в строящемся доме на улице Киевской обнаружено тело жительницы Московского района Чуйской области Ж.О., 1996 года рождения.

«По данному факту задержаны два жителя Бишкека. По предварительным данным, они убили девушку, чтобы скрыть другое преступление — изнасилование», — пояснила пресс-служба ведомства.

Следствие продолжается. Более подробную информацию представим позже.