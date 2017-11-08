21:03
+3
USD 69.75
EUR 81.24
RUB 1.18
Происшествия

Раскрыты убийства двух женщин в Ленинском районе Бишкека

Раскрыты убийства двух женщин в Ленинском районе Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 28 октября обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Подозреваемые в преступлениях задержаны, однако в интересах следствия многих подробностей пресс-служба пока не дает.

«Примерно в 15.00 в лесопосадке на улице Толстого обнаружено тело женщины 40–45 лет азиатской внешности. Личность убитой установлена. По подозрению в данном преступлении задержан О.У., 1985 года рождения», — сообщило МВД.

В тот же день в строящемся доме на улице Киевской обнаружено тело жительницы Московского района Чуйской области Ж.О., 1996 года рождения.

«По данному факту задержаны два жителя Бишкека. По предварительным данным, они убили девушку, чтобы скрыть другое преступление — изнасилование», — пояснила пресс-служба ведомства.

Следствие продолжается. Более подробную информацию представим позже.
Ссылка:
просмотров: 2348
Версия для печати
Материалы по теме
В Екатеринбурге таксист, убивший гражданина Кыргызстана, получил 8,5 года тюрьмы
В Бишкеке пропали две школьницы
На дороге Бишкек — Торугарт столкнулись три автомобиля. Есть погибший
В Кеминском районе поминки закончились убийством
Убийство брата Аиды Саляновой. Улан бросился на преступников, чтобы спасти сына
Убийство брата депутата Аиды Саляновой. Комментарий МВД
Убийство брата депутата Аиды Саляновой будет расследовать УВД Чуйской области
Убийство брата Саляновой. Он работал на СТО и никогда не интересовался политикой
В Бишкеке убит брат депутата парламента Аиды Саляновой
За убийство супруги в Мытищах задержали уроженца Кыргызстана
Популярные новости
Машина упала в БЧК. Погибли водитель с 6-летним сыном Машина упала в БЧК. Погибли водитель с 6-летним сыном
В&nbsp;дом адвоката Омурбека Текебаева проникли неизвестные. Супруга спугнула В дом адвоката Омурбека Текебаева проникли неизвестные. Супруга спугнула
В&nbsp;Бишкеке ночью сгорел двухэтажный жилой дом В Бишкеке ночью сгорел двухэтажный жилой дом
В&nbsp;Кеминском районе поминки закончились убийством В Кеминском районе поминки закончились убийством
Бизнес
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
Тарифная опция &laquo;Одноклассники&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; будьте ближе друг к&nbsp;другу Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева