Нарушающий противопожарные нормы объект появился в Ысык-Атинском районе

В Ысык-Атинском районе не соответствующий противопожарным нормам объект незаконно введен в эксплуатацию. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

Установлено, что специалист Управления регулирования промышленной безопасности Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Д.К., получив от представителя ЧП «А.Н.Т.» 25 тысяч сомов, подделал подпись эксперта и заместителя председателя Госкомитета. После выдал незаконное заключение о промышленной безопасности.

Должностные лица Ысык-Атинского районного управления по градостроительству и архитектуре без получения положительного экспертного заключения незаконно выдали ЧП «А.Н.Т.» разрешение на строительство объекта.

Как сообщается, завершенный объект, с реконструкцией существующей многотопливной АЗС под АГЗС, незаконно принят 23 августа в эксплуатацию должностными лицами Межрегионального управления Госэкотехинспекции по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам.

Начато следствие.