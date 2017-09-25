Женщина пожаловалась, что милиционеры порезали ноги ее мужу при задержании

Жительница станции Ивановка Ысык-Атинского района Чуйской области Алтын Курманбаева пожаловалась, что ее мужу после задержания один из сотрудников порезал ноги ножом. Об этом она рассказала ИА «24.kg».

По ее словам, 23 сентября примерно в 19.00 к ним в дом пришли сотрудники Ысык-Атинского РУВД с автоматами и пытались арестовать ее мужа.

«Когда я пришла, дверь нашей квартиры была закрыта, собрались соседи, сотрудники милиции мне ничего не объяснили, никого не пускали. Когда они вошли, мой муж закрылся в комнате. Они сломали дверь и ворвались туда, а до этого, оказывается, он успел порезать себя от страха. Я потеряла сознание и позже узнала, что ему порезали ноги, когда везли в больницу», — рассказала женщина.

По ее словам, сейчас ее супруг лежит в Токмакской территориальной больнице, ему сделали операцию на сердце. Мужчина ранее был судим за избиение милиционеров, имеет диагноз «олигофрения», лечится в психиатрической больнице в селе Чым-Коргон Чуйской области.

«Он имеет справку о невменяемости. В тот день я привезла его из психиатрической больницы, чтобы помыть», — сказала она.

В ГУВД Чуйской области подтвердили факт задержания гражданина Р.Р., 1972 года рождения. Как они рассказали, Р.Р. подозревался в совершении кражи и хранении украденного.

«Он подозревался в краже. Подельники указали, что в его квартире хранятся украденные вещи. Взяв санкцию суда, туда поехали сотрудники. Когда хотели зайти в квартиру, чтобы ознакомить мужчину с санкцией суда, его жена начала препятствовать. В это время он заперся в комнате и порезал себя, после чего его сразу отвезли в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По их словам, сотрудники милиции не нанесли вреда здоровью задержанного. «Он сам суицидник, они сейчас клевещут на сотрудников милиции, мол кто-то его пырнул, чтобы избежать ответственности, ведь у милиционеров не две головы, чтобы пойти на такое», — отметили в ГУВД области.

В отношении Р.Р. возбуждено уголовное дело по статье 164 (кража) УК КР, ведется следствие.