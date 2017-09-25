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Происшествия

Омбудсмену пожаловались на пытки в ИВС ГУВД Бишкека

Омбудсмену пожаловались на пытки в изоляторе временного содержания ГУВД Бишкека.

По данным пресс-службы акыйкатчи, поступило обращение адвоката, который защищает гражданина Р.В.Кислова, содержащегося в ИВС ГУВД г. Бишкека. Юрист пишет о применении сотрудниками милиции пыток, физического и психологического насилия в отношении его подзащитного.

«Сотрудники отдела аппарата омбудсмена выехали в изолятор, где содержится Кислов. В ходе беседы с ним стало известно, что 21 сентября 2017 года сотрудники УВД Аламудунского района при задержании избивали его, пытали, оказывали на него психологическое давление с целью получения признательных показаний», — говорится в сообщении.

«Кроме того, правозащитникам предоставили копии медицинских форм документирования пыток по стандартам Стамбульского протокола, которые были составлены при осмотре в 4-й городской больнице, где зафиксированы все побои и синяки, а также копии записей санчасти ИВС ГУВД», — отмечают правозащитники.

Они сообщили о факте пыток исполняющему обязанности заместителя прокурора Аламудунского района Чуйской области Айбеку Аралову, который пообещал немедленно выехать на место происшествия.

Дело находится на контроле аппарата акыйкатчи.
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