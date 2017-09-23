Товары кыргызских дальнобойщиков кидают в грязь при досмотре на границе

На российско-казахстанской границе у кыргызских дальнобойщиков при проверке груза выкидывают товары на землю. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель независимого профсоюза дальнобойщиков Кыргызстана Дастан Мирякубов.

По его словам, на контрольно-пропускном пункте «Кара-Су» российско-казахстанской границы (район Новосибирской области) у кыргызских дальнобойщиков, которые везли груз из России в Кыргызстан, пограничники РФ выкинули несколько коробок на землю, чтобы проверить содержимое груза.

«Член нашего профсоюза переезжал через границу и увидел такое безобразие. По закону высота груза не должна превышать один метр десять сентиметров до потолка, чтобы можно было проверить, но там везли чипсы, и так как товар объемный, машина загружена почти полностью. Для таких случаев предоставляется специальная площадка, столы, куда можно было выгрузить груз, здесь же выбросили на землю, в грязь», - рассказал Дастан Мирякубов.

Как он отметил, на данном КПП нет специального рентгена, который проверяет товары. «Такое отношение не только там, но и на китайской границе», - добавил глава независимого профсоюза.