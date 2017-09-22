Подрались из-за бутылки водки. Подозреваемая заключена в СИЗО

Следствие в отношении девушки, до смерти забившей собутыльника, продолжается. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека. Суд Свердловского района избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в СИЗО-1.

Уточняется, что инцидент произошел 17 августа. На пульт милиции поступило сообщение, что на пересечении улиц Гоголя и Жумабека без сознания лежит мужчина азиатской внешности 40-45 лет. Сотрудники Свердловского РОВД выехали на место. Туда же прибыли и врачи бригады скорой помощи. В Национальном госпитале констатировали смерть мужчины. У него предварительно были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, отеки и набухание головного мозга, гематомы. Мужчина потерял много крови.

Свидетели происшествия рассказали на следствии, что видели с убитым девушку. По их словам, они ругались и она била его по голове камнем. Подозреваемая была задержана. Она рассказала, что погибший предложил ей выпить. «Ранее мы не были знакомы. После выпивки я себя не контролировала и стала его бить», - сообщила оперативникам она.

Следствие продолжается.