В лондонском метро произошел взрыв

В лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. Об этом сообщило агентство Meduza со ссылкой на газету Metro.

По его данным, в задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона. Несколько человек получили ожоги лица, у них обгорели волосы. О погибших в результате случившегося ничего не сообщается.

Сообщение о пожаре в вагоне поступило около 8.21 по местному времени (13.21 по бишкекскому). Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.