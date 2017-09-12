В Кыргызстане участились пожары. Будьте бдительны!

В Кыргызстане в 2017 году на 12,4 процента увеличилось количество пожаров по сравнению с 2016-м, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, материальные потери от пожаров превысили 378 миллионов сомов, пострадал 21 человек, в том числе трое детей. Спасено 50 человеческих жизней и товарно-материальных ценностей на сумму более чем на 1,7 миллиарда сомов.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем (46 процентов), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (27,1 процента), нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов (6,9 процента) и детская шалость с огнем (7,5 процента). Почти половина пожаров произошла в жилом секторе.

Около 26 процентов от общего количества пожаров произошло при возгорании сухотравья, материальный ущерб составил более 1,3 миллиона сомов. Пожарами уничтожены территории лесных хозяйств, сухостой общей площадью более 3,5 тысячи га .

Наиболее часто пожары, связанные с сухотравьем, происходят в сельской местности, где население занимается скотоводством. В основном горят сенохранилища, сараи, скирды, поля с зерновыми культурами.

Причиной всех пожаров, связанных с сухотравьем, являются сами люди, проявляющие неосторожность или же халатность при обращении с огнем. МЧС

МЧС напоминает населению, что необходимо быть осторожными при обращении с огнем, контролировать процесс сжигания мусора, не курить и не бросать окурки в неположенных местах, не давать детям играть с огнем.