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Происшествия

В Таласской области чиновники присвоили более миллиона сомов

В Таласской области чиновники присвоили более миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Сотрудниками ГСБЭП по Бакай-Атинскому, Таласскому району и городу Таласу установлено, что в одной из сельских управ 14 сентября 2015 года был объявлен тендер на строительство спортивного зала, победителем которого признано ОсОО «А-М», предложившее самую низкую стоимость - 2 миллиона 925 тысяч 658 сомов.

На строительные работы, согласно документам, потратили 1 миллион 45 тысяч 676 сомов. Однако должностные лица перевели на банковский счет ОсОО 2 миллиона 476 тысяч 500 сомов.

Государству причинен ущерб на 1 миллион 430 тысяч 824 сома.

По факту 30 августа 2017 года прокуратурой Бакай-Атинского района возбуждено уголовное дело. 

Ведется следствие.

 

 
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