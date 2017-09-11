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Происшествия

В Ленинградской области задержан подозреваемый в изнасиловании кыргызстанец

В Ленинградской области задержан подозреваемый в изнасиловании кыргызстанец. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, происшествие случилось ранним утром в субботу, 9 сентября. Во дворе одного из домов на  улице Советской мигрант напал на жительницу Кировска и совершил над ней действия насильственного характера.

Задержать преступника удалось благодаря приметам, которые предоставила пострадавшая. В настоящий момент 22-летний кыргызстанец является фигурантом уголовного дела, которое возбуждено по статье 131 УК РФ.
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