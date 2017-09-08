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Происшествия

Кыргызстанка фиктивно прописалась в непригодном для жилья доме в Брянске

Кыргызстанка фиктивно прописалась в Брянске в непригодном для жилья доме. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, накануне Новозыбковский районный суд Брянской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвинили в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

Установлено, что обвиняемый фиктивно прописал в принадлежащем ему доме в селе Старый Кривец гражданку Кыргызстана. В апреле он представил в отдел по вопросам миграции заведомо ложные сведения о том, что иностранка проживает в его жилье.

На самом деле женщина в его доме не находилась, так как он непригоден для проживания.

Суд оштрафовал россиянина на 30 тысяч рублей в доход государства.
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