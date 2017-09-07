У найденной мертвой на детской площадке женщины было психическое расстройство

Пока не известно, от чего умерла женщина, найденная мертвой на детской площадке в Бишкеке. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

«Как рассказал муж погибшей, она страдала каким-то психическим расстройством, вследствие чего часто употребляла алкоголь. Результатов судмедэкспертизы еще нет», — сообщили в ГУВД.

Решение о возбуждении уголовного дела примут по результатам работы следствия.

Напомним, 30 августа во дворе домов на пересечении улиц Боконбаева и Усенбаева случайные прохожие обнаружили труп молодой женщины. При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено.