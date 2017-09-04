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В Иркутской области три месяца ищут кыргызстанца

В Иркутской области три месяца ищут кыргызстанца. Об этом сообщили в ИРА «Телеинформ».

Фото пресс-службы областного СУ СКР. Пропавший Константин Гладышев

По его данным, в Нижнеудинском районе 28 мая 2017 года без вести пропал уроженец Оша Константин Гладышев, 1976 года рождения.

В конце мая мужчина, согласно заявлению о пропаже, отправился на заготовку кедрового ореха в лесном массиве на участке Бухарино. 

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, на вид 40 лет, лицо по форме овальное, бледное, волосы прямые, темные, стрижка короткая, глаза серо-голубые, прищуривается. Был одет в зеленую болоньевую куртку, серую футболку и серые рейтузы, кроссовки красно-черной расцветки.
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