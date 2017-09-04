Дома на улице Панфилова в Бишкеке построили с нарушениями. Возбудили дело

Прокуратура Первомайского района проверила законность строительства многоквартирных домов по адресу: Бишкек, улица Панфилова, №№ 124, 126 и 128, сообщила Генпрокуратура.

По ее данным, выявлены нарушения требования закона КР в части обеспечения противопожарных разрывов и проездов для пожарной спецтехники.

Ранее, при осуществлении надзора и контроля строительства названных объектов, должностные лица управления Госэкотехинспекции не приняли меры по приостановлению строительства и устранению нарушений.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 316 (халатность) УК КР. Дело направлено в столичную прокуратуру для передачи в компетентный орган для дальнейшего расследования.