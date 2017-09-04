В Кыргызстане задержали гражданина Китая, находящегося в международном розыске

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД Кыргызстана задержали гражданина КНР, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что задержанный Чен Ксиянфу, 1967 года рождения, разыскивался правоохранительными органами провинции Шаньдун за совершение уголовного преступления.

Сообщается, что он прибыл в Кыргызстан в 2013 году, получил документы, дающие право на пребывание и предпринимательскую деятельность на территории Кыргызстана.

Задержанного передали компетентным органам КНР.