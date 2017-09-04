12:07
+29
USD 68.69
EUR 82.05
RUB 1.17
Происшествия

В Кыргызстане задержали гражданина Китая, находящегося в международном розыске

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД Кыргызстана задержали гражданина КНР, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  

Уточняется,  что задержанный Чен Ксиянфу, 1967 года рождения, разыскивался правоохранительными органами провинции Шаньдун за совершение уголовного преступления.  

Сообщается, что он прибыл в Кыргызстан в 2013 году, получил документы, дающие право на пребывание и предпринимательскую деятельность на территории Кыргызстана.  

Задержанного передали компетентным органам КНР.
Ссылка:
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
В Иссык-Кульской области изъяли крупную партию наркотиков
Задержан «гастролер» из Казахстана, причастный к квартирным кражам в Бишкеке
У 46-летнего кыргызстанца изъяли 22 килограмма марихуаны
По подозрению в разбое задержали уроженцев Иссык-Кульской области
Ориентировки на разыскиваемых милицией Кыргызстана вооруженных преступников
Разыскиваемый за изнасилование кыргызстанец найден в России
В Кыргызстане задержан экстремист, вербовавший молодежь
Уроженец Кыргызстана надругался над незнакомкой в центре Челябинска
36 человек погибли и 13 ранены в результате ДТП на северо-западе Китая
Пропавшая в России девушка, возможно, находится в Кыргызстане
Популярные новости
Подробности спецоперации по&nbsp;поимке террористов в&nbsp;Жайылском районе Кыргызстана Подробности спецоперации по поимке террористов в Жайылском районе Кыргызстана
В&nbsp;Жайылском районе Кыргызстана проходит спецоперация по&nbsp;ликвидации террористов В Жайылском районе Кыргызстана проходит спецоперация по ликвидации террористов
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;полковника в&nbsp;отставке похитили несовершеннолетнюю родственницу В Бишкеке у полковника в отставке похитили несовершеннолетнюю родственницу
ДТП на&nbsp;объездной: генерал Абдыгул Чотбаев госпитализирован, еще двое погибли ДТП на объездной: генерал Абдыгул Чотбаев госпитализирован, еще двое погибли
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
Определен счастливый обладатель 3&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;MegaCom! Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!
Праздничные бонусы: &laquo;золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Праздничные бонусы: «золотые» и «серебряные» номера со скидкой 50 процентов
Успейте получить 32&nbsp;ГБ бесплатного 4G-Интернета! Успейте получить 32 ГБ бесплатного 4G-Интернета!