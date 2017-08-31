Дело об обезглавленном трупе. Невестка и ее сестра арестованы

25-летняя Умсунай и ее сестра Гульнура, обвиняемые в жестоком убийстве Жумагул Арзыбаевой, арестованы сроком на два месяца - на время проведения следствия. Решение накануне вынес Ошский городской суд.

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Напомним, 27 августа 2017года в одном из мусорных контейнеров Оша было обнаружено обезглавленное тело 51-летней женщины. По подозрению в убийстве сотрудники милиции задержали невестку и ее родную сестру.

«На допросе обе женщины признались в содеянном преступлении. По словам Умсунай, она совершила убийство, чтобы сохранить свою семью», - сообщали ранее в органах милиции.

Расследование преступления продолжается.