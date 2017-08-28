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Происшествия

Милиция просит помощи в опознании тела

ОВД Аламудунского района Чуйской области просит граждан помочь в опознании тела, обнаруженного 25 августа в канале очистного сооружения в селе Озерном Аламудунского района.

Приметы: возраст 30-35 лет, среднего телосложения, рост 160-165 сантиметров.

Был одет в зеленую камуфляжную куртку, белую футболку с надписью «Солнце радует всегда» в центре, синие брюки с надписями «Найк» и синие трусы.

Гражданам, владеющим какой-либо информацией, которая может помочь в установлении личности, необходимо позвонить по телефонам:

— Дежурная часть ГУВД Чуйской области: 0312 43-01-27.

— Дежурная часть ОВД Аламудунского района: 0312 36-35-27 и по телефонам 0701 45-15-82, 0700 20-96-66, 0701 25-55-93.
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