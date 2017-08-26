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Происшествия

За нарушения заключенных поместили в ШИЗО. Они пожаловались на жестокость

23 августа сотрудники Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток посетили исправительную колонию № 8, так как им поступил сигнал о жестоком обращении с заключенными. Об этом сообщается на сайте организации. 

Уточняется, что сотрудники побеседовали с осужденными, и те рассказали, что их избили и поместили в штрафной изолятор. 

Заявления направлены в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы ГП КР для всесторонней и объективной проверки обстоятельств дела. 

Однако в ГСИН ИА «24.kg» эти сведения полностью опровергли, отметив, что никто заключенных не бил. Их действительно поместили в ШИЗО, но за нарушение режима. Первый не вышел на проверку, а второй оказался на территории, куда осужденным вход строго воспрещен. 
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