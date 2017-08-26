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Происшествия

Сотрудник УПМ Каракола за вымогательство оштрафован на 2 миллиона сомов

Каракольский городской суд вынес решение по уголовному делу сотрудника УПМ, который вымогал взятку. Об этом сообщается в постановлении суда.

Инспектор остановил машину, которой управлял пьяный водитель. Инцидент произошел еще в 2014 году. Но суд вынес решение только в конце августа этого года.  Сотрудник патрульной милиции требовал у задержанного три тысячи сомов, в противном случае грозил ему привлечением к административной ответственности и пугал тюремным сроком. 

Подсудимый полностью не признал свою вину и рассказал, что 12 июля 2014 года в селе Маман на центральной улице была остановлена «Мазда 626» под управлением водителя, который представился Болотом. Он не смог предоставить милиционеру документы на машину и водительское удостоверение, объяснил это тем, что оставил их дома. Был составлен протокол об административном правонарушениии машина водворена на штрафстоянку. Нарушитель обещал предоставить документы на автомашину и водительское удостоверение в течение одного часа, но так и не приехал в тот день. Выяснилось, что документов у него не было, поскольку машина находилась в залоге в ломбарде, а по доверенности ему авто в УПМ отдавать отказывались.

В итоге суд признал милиционера виновным и назначил штраф в размере 20 тысяч расчетных показателей, то есть 2 миллиона сомов в доход государства, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.
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