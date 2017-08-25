Кыргызстанца посадили в России на 18 лет за убийство

Кыргызстанца посадили в России на 18 лет строгого режима за убийство человека и покушение на убийство двух человек с особой жестокостью. Об этом сообщили российские СМИ.
В прокуратуре Тамбовской области сообщили, что трагедия произошла 1 декабря 2016 года в селе Устье Мичуринского района. Тогда мужчина вмешался в ссору знакомых — мачехи и ее пасынка. В ответ они обозвали его. 57-летний мужчина посчитал, что семья задела его достоинство — они оскорбили его по национальному признаку. Из-за этого он решил убить обидчиков.
Вооружившись найденным на кухне ножом, он напал на мужчину и стал наносить ему удары в область головы, шеи, поясницы, пока тот не потерял сознание.
Обвиняемый действовал с особой жестокостью, поскольку совершал указанные действия в присутствии мачехи пострадавшего.
Мужчину успели спасти медики. Известно, что несколькими месяцами ранее злоумышленник уже наносил потерпевшему увечья — ломал три ребра.
При назначении наказания виновному суд учел позицию государственного обвинителя, наличие явки с повинной, активное способствование расследованию преступления, противоправное поведение потерпевших.