Заключенные ИК-8 заявили, что их избили и незаконно поместили в ШИЗО. Об этом сообщили в Национальном центре Кыргызстана по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

По их данным, сотрудники центра 23 августа посетили ИК-8. Поводом послужила информация о том, что в учреждении нарушаются права осужденных.

После беседы от двоих отбывающих наказание поступили заявления на сотрудников колонии. Со слов заключенных, их избили и незаконно поместили в ШИЗО ИК-8.

по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы Генпрокуратуры КР

Заявления направлены в прокуратурудля всесторонней и объективной проверки обстоятельств дела.