17:31
+27
USD 68.55
EUR 80.80
RUB 1.16
Происшествия

Заключенные ИК-8 заявили, что их избили и незаконно поместили в ШИЗО

Заключенные ИК-8 заявили, что их избили и незаконно поместили в ШИЗО. Об этом сообщили в Национальном центре Кыргызстана по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

По их данным, сотрудники центра 23 августа посетили ИК-8. Поводом послужила информация о том, что в учреждении нарушаются права осужденных.

После беседы от двоих отбывающих наказание поступили заявления на сотрудников колонии. Со слов заключенных, их избили и незаконно поместили в ШИЗО ИК-8.

Заявления направлены в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы Генпрокуратуры КР для всесторонней и объективной проверки обстоятельств дела.
Ссылка:
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
В ИК-16 родственники осужденного пытались пронести в продуктах героин
Обвиняемые в пытках милиционеры получили по семь и восемь лет тюрьмы
Обвиняемые в пытках сотрудники МВД отправлены под домашний арест
В ДТП попали сотрудники Наццентра по борьбе с пытками
В Каракольском СИЗО заключенные порезали вены и зашили рты. ГСИН опровергает
В майонезе пытались пронести телефон заключенным в ИК-27
Генпрокуратура возбудила дело в отношении оперативника ОВД Токмака за пытки
Сотрудники поселкового отдела милиции пытали задержанного
Заключенный СИЗО-1 прятал шприцы в баночке с шампунем
Помощник начальника ИК-27 пытался пронести в колонию наркотики
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке столкнулись пять машин. Два человека скончались на&nbsp;месте В Бишкеке столкнулись пять машин. Два человека скончались на месте
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;однополый секс задержали 33-летнего мужчину В Бишкеке за однополый секс задержали 33-летнего мужчину
В&nbsp;Бишкеке ловят экстремистов В Бишкеке ловят экстремистов
Виновник ДТП с&nbsp;участием пяти машин&nbsp;&mdash; старшина милиции. Был пьян Виновник ДТП с участием пяти машин — старшина милиции. Был пьян
Бизнес
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; лучшее для народа! «Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!
Зoлoтoй фoнд &laquo;Гaзпрoм нeфть Aзии&raquo; Зoлoтoй фoнд «Гaзпрoм нeфть Aзии»
Призы и&nbsp;подарки от&nbsp;БТА Банка в&nbsp;честь открытия новой сберегательной кассы Призы и подарки от БТА Банка в честь открытия новой сберегательной кассы