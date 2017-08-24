В городе Ош задержали женщину, жестоко убившую свою мать

В Оше задержали женщину, жестоко убившую свою мать. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

По ее данным, 23 августа в одном из домов на улице Тологонова Наталья Каратаева, 1978 года рождения, ударила ножом, которым резала арбуз, свою 61-летнюю мать Любовь Козаченко из-за небольшого конфликта между ними.

Раненая женщина выбежала из дома, чтобы попросить о помощи, и упала на обочине дороги. Очевидцы вызвали милицию и скорую помощь. Любовь Козаченко доставили в отделение реанимации Ошской областной больницы, где она скончалась, не приходя в сознание.

«Задержанная — единственная дочь Любови Козаченко. О смерти своей матери она узнала только сегодня», — сообщили в пресс-службе УВД.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 104 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР. Она полностью признает свою вину. По словам задержанной, мать всегда ее подавляла и даже била.