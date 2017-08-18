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Происшествия

По подозрению в убийстве задержана 22-летняя девушка

По подозрению в убийстве задержана 22-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД города Бишкека.

По ее данным, 17 августа 2017 года в службу 102 от жителя столицы поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Гоголя/Жумабека находится парень, который весь в крови. На место происшествия выехала оперативная группа. Очевидцы сообщили, что рядом с парнем находилась девушка с окровавленными руками. Был найден камень, испачканный кровью.

«Молодой человек скончался по пути в больницу. УВД Свердловского района возбудило по данному факту уголовное дело по статье 104 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР. Задержана 22-летняя А.к.А. и водворена в ИВС» — сообщает пресс-служба.
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