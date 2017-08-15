В Иссык-Кульской области мужчина убил супругу. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, вчера в Службу криминальной милиции МВД КР явился с повинной 49-летний житель Бишкека Улан А. по поводу убийства супруги.

По его словам, 11 августа они с супругой — 36-летней уроженкой Таласской области — приехали отдыхать в село Тамчи. Сняв комнату в частном секторе, планировали провести там выходные дни.

12 августа примерно в 22.30 в ходе распития спиртных напитков между супругами произошла словесная перепалка. Будучи в нетрезвом состоянии, супруг в гневе руками задушил супругу. Когда осознал, что женщина не подает признаков жизни, на следующий день, закрыв снаружи снятую комнату, заплатил хозяину еще на один день и выехал в Бишкек, где сообщил о совершенном преступлении сотрудникам милиции.

Как сообщается, сотрудники Службы криминальной милиции МВД и ОВД Иссык-Кульского района произвели осмотр жилого помещения и обнаружили тело.

По факту следственным подразделением ОВД Иссык-Кульского района возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Подозреваемый водворен в местный ИВС ОВД .

Ведется расследование.