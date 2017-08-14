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Происшествия

У жителей Иссык-Кульской области изъяли более 16 килограммов наркотика

У жителей Иссык-Кульской области изъяли более 16 килограммов наркотика. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, сотрудниками  МВД  длительное время разрабатывалась преступная группировка. Так, 12 августа на автодороге Бишкек — Торугарт остановлена автомашина БМВ. При осмотре обнаружены две пластмассовые канистры,  в которых находилось жидкое вещество. Согласно экспертизе, вещество является гашишным маслом.  

По факту возбуждено уголовного дело. Задержанные водворены в ИВС. Ведется расследование.

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