У жителей Иссык-Кульской области изъяли более 16 килограммов наркотика. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.



По ее данным, сотрудниками МВД длительное время разрабатывалась преступная группировка. Так, 12 августа на автодороге Бишкек — Торугарт остановлена автомашина БМВ. При осмотре обнаружены две пластмассовые канистры, в которых находилось жидкое вещество. Согласно экспертизе, вещество является гашишным маслом.

По факту возбуждено уголовного дело. Задержанные водворены в ИВС. Ведется расследование.



