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Происшествия

В Москве задержана банда детей-убийц

В Москве задержали банду подростков, жертвами которых, по предварительной информации, стали два человека, еще двух они серьезно избили. Члены банды подростков оказали сопротивление полиции во время задержания. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, у членов группировки при себе найдены перочинные ножи. 3 августа рядом с железнодорожными путями был найден молодой человек 1995 года рождения с травмами. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травмы живота и грудной клетки. Вычислить преступников удалось благодаря мобильному телефону жертвы.

Всего в банде состояли шесть человек, однако только четверо из них были пойманы (два 14-летних, 15-летний и 18-летний юноша). Целью их нападений был грабеж. По версии правоохранителей, подростки набрасывались на жертву толпой и избивали ее, после чего грабили.

По данным РЕН ТВ, двое из предполагаемых преступников посещали секции бокса и рукопашного боя. Отец одного из задержанных занимает пост замдиректора предприятия. У другого члена банды отец работает в государственном бюджетном учреждении. 
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