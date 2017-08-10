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Происшествия

Кыргызстанку, ухаживавшую за россиянкой, три недели держали взаперти

В подмосковном поселке Быково злоумышленники в течение трех недель держали взаперти 92-летнюю женщину и нанятую ухаживать за ней кыргызстанку. Об этом сообщил сайт Главного следственного управления СКР по Московской области.  

По информации, кроме того, кыргызстанка должна была уговорить пенсионерку подписать доверенность на проведение любых сделок с недвижимостью на Каширском шоссе. Однако последняя отказалась, в результате ее вместе с сиделкой вывезли в Быково, где заперли в квартире. 

«Через какое-то время женщины смогли передать через окно записку с просьбой о помощи. Их освободили», —  сообщают СМИ. 

Отмечается, что к обеим женщинам применялось насилие, мужчины демонстрировали им оружие, угрожали убийством. Пенсионерке оказана помощь и обеспечен уход, кыргызстанка продолжает проживать с ней. К женщинам применили меры государственной защиты.  

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело за незаконное лишение свободы и вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Их арестовали. 
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