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Происшествия

В Кара-Куле в автомашине найдено более двух килограммов героина

В Кара-Куле в автомашине найдено 2 килограмма 90 граммов героина. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 8 августа сотрудниками МВД в на посту остановлена автомашина «Тойота-Виндом». В машине было двое: 38-летний водитель Ж.О. и 34-летний пассажир Н.Ж. Оба — жители Токтогульского района.

При осмотре автомашины обнаружено и изъято два свертка с героином.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС. Оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются.

Ранее сообщалось, что с почти 4 килограммами героина задержан 40-летний уроженец Ошской области.
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