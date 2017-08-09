В Кара-Куле в автомашине найдено более двух килограммов героина

В Кара-Куле в автомашине найдено 2 килограмма 90 граммов героина. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 8 августа сотрудниками МВД в на посту остановлена автомашина «Тойота-Виндом». В машине было двое: 38-летний водитель Ж.О. и 34-летний пассажир Н.Ж. Оба — жители Токтогульского района.

При осмотре автомашины обнаружено и изъято два свертка с героином.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС. Оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются.

Ранее сообщалось, что с почти 4 килограммами героина задержан 40-летний уроженец Ошской области.