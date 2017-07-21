От ливней на северо-востоке Китая пострадали более 500 тысяч человек

Из-за наводнения на северо-востоке Китая свои дома покинули более 220 тысяч человек.

Как сообщили РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CCTV, в провинции Цзилинь уже несколько дней продолжаются сильные дожди. Ливни вызвали повышение уровня рек, затопленными оказались десятки населенных пунктов и почти 130 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Прямой экономический ущерб уже превысил 1,8 миллиарда долларов. По предварительным данным, всего стихия затронула почти 513 тысяч человек. Разрушены более 19 тысяч домов, размыты дороги.