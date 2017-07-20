Экс-глава ГП «Кыргызкурал» присвоил 964 тысячи сомов. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, Военная прокуратура закончила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора Государственного предприятия «Кыргызкурал» при Министерстве обороны Д.Б. в совершении преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК КР.

Установлено, что в январе 2014 года Д.Б., будучи руководителем предприятия, без каких-либо оснований и указания сроков по расходно-кассовому ордеру получил из кассы предприятия 964 тысячи сомов якобы для заключения контракта с ООО «НПК «Оптолинк» (Россия). В оправдание относительно полученных в подотчет денежных средств Д.Б. в мае 2014-го представил копии фиктивных платежных документов. Однако, согласно официальному ответу данной компании, эти денежные средства в кассу не вносились.

Также установлено, что Д.Б. в период с 2013-го по 2014 год незаконно произвел выплату премий и заработной платы отдельным сотрудникам ГП «Кыргызкурал».

По результатам расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен, уголовное дело рассматривает Первомайский районный суд Бишкека.