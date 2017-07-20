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Происшествия

В Кыргызстане обнаружили место незаконной добычи песка

В Кыргызстане обнаружили место незаконной добычи песка. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями КР.

По их данным, ОсОО «А-Б» 22 января 2015 года получило разрешение от Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам на использование 10 гектаров в Кара-Суйском районе для геологической разведки.

17 мая 2017-го в ходе проверки Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности выявлено, что ОсОО занимается промышленной добычей песка без соответствующих разрешений, повредив слой земли размером в 13 тысяч квадратных метров.

ОсОО «А-Б» нанесло ущерб государству на общую сумму 430 тысяч 200 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) УК КР. Ведется следствие.
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