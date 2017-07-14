Обвиняемые в пытках сотрудники МВД отправлены под домашний арест

Под домашний арест отправили сотрудников МВД, обвиняемых в пытках. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры Кыргызстана.



По его данным, 3 июля 2015 года в прокуратуру Чуйского района обратился гражданин П.Ю. с заявлением о принятии мер к сотрудникам милиции, которые подвергли его пыткам. Проверкой установлено, что 19 июня 2015 года оперуполномоченные Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР Н.Р. и Е.Э. доставили гражданина П.Ю. в здание ОВД Чуйского района, где пытали его, чтобы получить признательные показания.

По заключению экспертизы, телесные повреждения у П.Ю. по тяжести расцениваются как менее тяжкий вред здоровью, применение недозволенных методов дознания причинили ему «страдания, которые имеют существенную степень».

По факту прокуратура Чуйского района 11 апреля 2016-го возбудила уголовное дело и поручила его расследование следственному управлению ГКНБ КР. В ходе расследования оперуполномоченных Н.Р. и Е.Э. 10 июля 2017 года задержали и поместили в ИВС ГКНБ КР.

11 июля им предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305–1 (пытка) и 305 (превышение должностных полномочий) УК КР. В этот же день в Первомайский районный суд Бишкека внесено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемых в виде домашнего ареста.

В настоящее время расследование продолжается.