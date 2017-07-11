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Происшествия

В Новосибирской области мошенники-кыргызстанцы проведут несколько лет в тюрьме

В Новосибирской области мошенники-кыргызстанцы проведут несколько лет в тюрьме. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, накануне четырех фальшивомонетчиков из Кыргызстана Барабинский районный суд приговорил к сроку лишения свободы от трех до пяти лет.

В 2015 году мошенники сбывали пятитысячные купюры в аптеках и магазинах городов России.

В том же году граждане Кыргызстана задержаны на автодороге «Иртыш» на территории Убинского района Новосибирской области. В их автомобиле обнаружен и изъят 151 поддельный банковский билет Центрального банка РФ достоинством 5 тысяч рублей образца 1997 года.
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