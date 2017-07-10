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Происшествия

На руднике «Кумтор» перевернулась цистерна с топливом. Полная очистка завершена

9 июля в 11.28 во время осуществления регулярного конвоя, доставляющего грузы на рудник «Кумтор», произошел наезд одной из автоцистерн с грузом горючего на берму безопасности. Перевернувшись, автоцистерна съехала с технологической трассы и оказалась на узком пологом участке, где произошла утечка примерно семи тонн дизельного топлива. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

Однако попадания топлива в какой-либо водный источник не произошло, поскольку случившаяся утечка затронула лишь ограниченный по площади участок местности, отметили в компании.

На место происшествия немедленно прибыла аварийная бригада, и о случившемся оперативно оповестили органы власти КР, как того требует утвержденный план действий в условиях чрезвычайной ситуации.

Получившего легкие травмы водителя автоцистерны доставили в местную больницу.

В тот же день произведена полная очистка загрязненной территории.

«Кумтор голд компани» продолжает тесно сотрудничать с местными органами власти для завершения расследования случившегося.
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