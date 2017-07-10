Задержаны причастные к убийству криминального авторитета Мурата Камалходжаева. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, сотрудники оперативных подразделений МВД обезвредили устойчивую организованную преступную группировку, совершавшую убийства, разбойные нападения, угон транспортных средств и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Во главе преступной группы стоял гражданин А.К., 1992 года рождения, сын криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по кличке Чоро, который ранее входил в группировку Рыспека Акматбаева. Они оба состоят на специализированном учете МВД как члены ОПГ.

В состав преступного сообщества вошли:

— А.К., 1992 года рождения, лидер;

— С.Н. (кличка Малыш), 1980 года рождения, приемный сын Чоро;

— А.Э. (кличка Эдук), 1990 года рождения, ранее судим за разбой, состоит на учете ГУИТ МВД как член организованной преступной группировки;

— Б.М. (кличка Микиля), 1993 года рождения, судим за незаконное хранение оружия; по оперативным данным, специалист по угону машин;

— А.А., 1990 года рождения.

В целях личного обогащения и материального оснащения преступной группировки они угоняли автотранспорт, совершали убийства, разбойные нападения, кражи чужого имущества и другие преступления на территории Чуйской области и Бишкека.

Группировка вооружилась огнестрельным оружием — автоматом «Калашникова», пистолетами Макарова, обрезами. Более того, члены банды разрабатывали план по физическому устранению неугодных лиц, в частности, двух криминальных авторитетов, один из которых имел статус «смотрящего».

7 мая 2014 года примерно в 23.00 возле здания Международного университета в Центральной Азии в Токмаке обстреляли из автомата Калашникова автомашину. В результате от пулевых ранений скончался криминальный авторитет, «смотрящий» по Токмаку и Чуйскому району Мурат Камалходжаев, 1964 года рождения.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники готовились к преступлению заранее. Еще 28 декабря 2013-го похищены государственные номера. Именно они были установлены на автомобиль, из которого велась стрельба. Автомашина, на которой передвигались члены группировки, угнана в ночь на 26 марта 2014 года.

Через пару недель члены данной преступной группы совершили другое тяжкое преступление. 30 мая примерно в 14.00 из автомашины «Мерседес-Бенц» выстрелили из пистолета Макарова в двух мужчин, которые после пятничного намаза выходили из мечети. В результате оба пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализированы в территориальную городскую больницу. Преступление совершено с целью убийства криминального авторитета У.Ч.

По оперативным данным, ОПГ причастна к другим особо тяжким резонансным преступлениям. Ее членов обвиняют и в организации преступного сообщества.