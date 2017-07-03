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Происшествия

В Таласе при попытке к бегству задержан подозреваемый в убийстве

В Таласской области при попытке к бегству задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 1 июля в селе Покровка Манасского района обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Убитым оказался житель одного из сел района К.Ж., 1960 года рождения. По предварительным данным, убийство произошло на почве пьяной ссоры. Мужчине были нанесены ножевые ранения.

«По горячим следам при попытке скрыться был задержан ранее судимый житель Манасского района Ю.В., 1948 года рождения. Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Расследование продолжается», — сообщает пресс-служба.
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