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Девять килограммов марихуаны обнаружено в доме у бишкекчанина

Девять килограммов марихуаны обнаружено милицией в доме у бишкекчанина. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ходе оперативно-разыскных мероприятий на улице Мессароша в Бишкеке задержали двух ранее судимых мужчин, которые подозревались в незаконном хранении и распространении наркотиков. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники СБНОН обнаружили у задержанных 140 граммов вещества растительного происхождения с характерным запахом. А дома у одного из них было найдено 9 килограммов такого же вещества.

«Следственным отделом УВД Ленинского района возбуждено уголовное дело по статьям 246 (незаконное изготовление, приобретение, хранение наркотических средств) и 247 (незаконный сбыт наркотических средств) УК КР. Задержанные водворены в ИВС», — сообщила пресс-служба ведомства.
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