Девять килограммов марихуаны обнаружено в доме у бишкекчанина

Девять килограммов марихуаны обнаружено милицией в доме у бишкекчанина. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.
По ее данным, сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ходе оперативно-разыскных мероприятий на улице Мессароша в Бишкеке задержали двух ранее судимых мужчин, которые подозревались в незаконном хранении и распространении наркотиков. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники СБНОН обнаружили у задержанных
«Следственным отделом УВД Ленинского района возбуждено уголовное дело по статьям 246 (незаконное изготовление, приобретение, хранение наркотических средств) и 247 (незаконный сбыт наркотических средств) УК КР. Задержанные водворены в ИВС», — сообщила пресс-служба ведомства.