Гражданка Украины попыталась провезти в Польшу сына в чемодане. Об этом сообщила представитель отделения Пограничной службы в Перемышле Анна Михальская, написало РИА «Новости».

«В ходе проверки поезда сообщением Киев — Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли восьмилетнего мальчика. Его мать пыталась нелегально ввезти его в Польшу, спрятав под одеждой. Ребенок не располагал документами, дающими право пересечения границы», — заявила Анна Михальская.

Она отметила, что 11 июня, в первый день действия безвизового режима Украины и Евросоюза, эту же украинку уже задерживали, поскольку у ее ребенка не было документов.

«Гражданка Украины за помощь в нелегальном пересечении границы наказана штрафом в 200 злотых (чуть больше 3 тысяч сомов)», — добавила Анна Михальская.