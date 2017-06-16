В Бишкеке милиционеру пришлось стрелять, чтобы задержать злоумышленников. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 15 июня милиционер полка Главного управления государственной специализированной службы охраны МВД во время обхода прилегающей территории услышал шум из кафе, расположенного рядом. Он заметил двух неизвестных в медицинских масках.

Увидев сотрудника правопорядка, злоумышленники бросились бежать. Один из них не успел скрыться и схватил железную арматуру, чтобы напасть. Тут двое подельников возвратились, и старшине милиции А.Осмонову пришлось выстрелить в воздух.

Задержан 19-летний А.М., уроженец Нарынской области.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 28–164 (попытка кражи) КР. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию соучастников преступления. Проводится расследование.