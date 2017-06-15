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Происшествия

В Джалал-Абадской области раскрыли убийство двухлетней давности

В Джалал-Абадской области раскрыли убийство двухлетней давности. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в 2016 году в милицию поступила информация о том, что в ночь на 1 января 2015 года житель айыльного округа Достук Ноокенского района до смерти избил гражданскую жену, а тело закопал. На месте предполагаемого захоронения тела не оказалось, в связи с чем подозреваемого к уголовной ответственности не привлекли и в возбуждении уголовного дела отказали.

В июне 2017-го оперативно-следственные мероприятия по факту возобновили. Сотрудники уголовного розыска УВД Джалал-Абадской области получили новые данные.

По оперативной информации, 27-летний житель Достукского айыльного округа с 2011 года проживал в гражданском браке с девушкой Минавар, уроженкой Наманганской области Узбекистана. В начале 2015 года она вдруг пропала. Первыми тревогу забили родственники мужа, они же и предположили, что скорее всего сноху убили.

Для поиске оперативники уголовного розыска задействовали экскаватор. Накануне на месте предполагаемого захоронения останки женщины обнаружили на глубине более 5 метров. Назначены необходимые экспертизы.

Под тяжестью улик подозреваемый сознался в преступлении. Он находится в ИВС. Ноокенский РОВД возбудил уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР.

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