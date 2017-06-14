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Происшествия

В России свора бродячих собак загрызла человека

В Югре (Россия) свора бродячих собак загрызла мужчину. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что следователи в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело из-за гибели местного жителя после нападения стаи бездомных собак. Инцидент произошел в ночь на 14 июня в промышленном районе города.

По версии следствия, на мужчину напали не менее 12 бездомных собак, от укусов которых он скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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