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Происшествия

В Кыргызстане задержан активный участник террористических действий в Сирии

В ходе проводимых мероприятий по пресечению проникновения членов группировок, перебрасываемых из Сирии для совершения террористических акций в Кыргызстане, задержан Я.У. — боевик международной террористической организации, гражданин КР. Об этом сообщает ГКНБ.

Установлено, что он с 2014 года находился в составе бандформирований МТО, прошел диверсионно-террористическую подготовку и принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирии.

По указанию главарей он намеревался сформировать подпольную террористическую ячейку с целью дальнейшего ведения вооруженного джихада и осуществления террористических акций.

Следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Наемничество» УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
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