На Украине задержали вербовщика террористов из Кыргызстана

В международном аэропорту «Борисполь» пограничники задержали вербовщика боевиков в террористические группировки. Об этом сообщило со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины агентство rbc.ua.

По их данным, гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. Вербовщиком какой именно группировки он является, не уточняют.

Кыргызстанца передали сотрудникам полиции. О происшествии сообщили украинскому бюро Интерпола.