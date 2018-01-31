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Происшествия

На Украине задержали вербовщика террористов из Кыргызстана

В международном аэропорту «Борисполь» пограничники задержали вербовщика боевиков в террористические группировки. Об этом сообщило со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины агентство rbc.ua.

По их данным, гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. Вербовщиком какой именно группировки он является, не уточняют.

Кыргызстанца передали сотрудникам полиции. О происшествии сообщили украинскому бюро Интерпола.
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