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ГКНБ задержал боевика, воевавшего в Сирии

В Кыргызстане задержан еще один член международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что 28-летний мужчина в 2014 году, обучаясь в одном из религиозных учреждений за рубежом, попал под влияние вербовщиков МТО. Вместе с семьей он выехал в Сирию.

«Задержанный прошел боевую подготовку в одном из лагерей МТО и принимал участие в вооруженном конфликте против правительственных сил Сирии. Возбуждено уголовное дело по статье «Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки» УК КР. Задержанный находится под стражей. Ведется следствие», — проинформировали в ГКНБ.
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