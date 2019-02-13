ГКНБ задержал боевика, воевавшего в Сирии

В Кыргызстане задержан еще один член международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что 28-летний мужчина в 2014 году, обучаясь в одном из религиозных учреждений за рубежом, попал под влияние вербовщиков МТО. Вместе с семьей он выехал в Сирию.

«Задержанный прошел боевую подготовку в одном из лагерей МТО и принимал участие в вооруженном конфликте против правительственных сил Сирии. Возбуждено уголовное дело по статье «Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки» УК КР. Задержанный находится под стражей. Ведется следствие», — проинформировали в ГКНБ.