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Происшествия

Жених и невеста вскрыли свадебный подарок и подорвались на мине

В индийском штате Одиша новоиспеченная семейная пара подорвалась на бомбе, заложенной в один из свадебных подарков. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на телеканал NDTV.

Молодая чета с критическими ранениями была доставлена в больницу. Позднее супруг умер, жена остается в реанимации. Кроме того, на месте взрыва погибла бабушка мужа.

Взрыв прогремел спустя несколько дней после торжества, когда супруги приступили к распаковыванию подарков, преподнесенных гостями на свадебной церемонии. Один из них взорвался в руках мужчины.

Полиция пытается понять, из чего была сделана бомба и кто мог вручить ее.

В августе 2016 года сообщалось о взрыве на свадьбе в турецком городе Газиантеп. Тогда погибли 51 человек, еще 69 получили ранения. Позднее выяснилось, что церемонию атаковал подросток-смертник.
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