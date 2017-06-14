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Происшествия

ООН о Донбассе: 10 тысяч погибших, пытки и безнаказанность
Фото РИА «Новости». Разрушенные на Донбассе в результате обстрелов поселки

Конфликт в Донбассе продолжается, и перспективы его завершения пока не видно, говорится в новом докладе ООН, охватывающем период с февраля по май 2017 года, написала ВВС.

В ООН заявили, что стороны вооруженного конфликта неоднократно нарушали соглашения о прекращении огня. Кроме того, по обе стороны линии соприкосновения применялись пытки.

«Сохранялась практика применения пыток: задокументированы новые инциденты. Вызывает беспокойство, что неэффективное расследование пыток укореняет чувство безнаказанности», — говорится в документе.

С начала боев на востоке Украины в апреле 2014 года погибли не менее 10 тысяч 90 человек, среди них 2 тысячи 777 мирных жителей.

Только с февраля по май мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 36 смертей и 157 ранений гражданских лиц. Всего с начала конфликта ранено 23 тысячи 966 человек.

В ООН такие оценки относительно погибших и раненых называют сдержанными и отмечают, что они базируются лишь на имеющихся сейчас данных, а реальные цифры, вероятно, выше.

Более 1,6 миллиона людей стали в результате конфликта вынужденными переселенцами.

В организации говорят о новых случаях незаконного лишения свободы, исчезновений и похищений.

Авторы доклада указывают, что весной — впервые с момента аннексии Крыма — 12 человек, арестованных до начала конфликта, передали на материковую часть Украины.

Мониторинговая миссия ООН провела интервью с этими людьми и задокументировала серьезные нарушения права на физическую и психическую неприкосновенность в тюрьмах Крыма, а также России, «куда их перевели вопреки нормам международного гуманитарного права».

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На Украине отмечены «систематические нарушения права на справедливое судебное разбирательство в делах, связанных с конфликтом».

«Следствие по таким резонансным делам, как убийство протестующих на Майдане и насилие 2 мая 2014 года в Одессе, кажется выборочным. Прошло три года, и ни один из чиновников, причастных к этим убийствам и насильственным смертям, до сих пор не привлечен к ответственности», — заявили в ООН.

Выводы доклада ООН базируются на интервью с 252 свидетелями и жертвами нарушения прав человека, а также на наблюдениях во время мониторинговых визитов по обе стороны от линии соприкосновения.
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