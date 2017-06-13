Внимание: розыск! Пропала 17-летняя девушка

Малика Ахметова, 2000 года рождения, вышла из дома 1 июня и не вернулась. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.
Уточняется, что она проживает в селе Беловодском Московского района, на улице Щорса, 127.
Приметы: рост 160-
Особые приметы: на левой руке шрам после операции (от предплечья до локтя 16-
Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о девушке, сообщить по телефонам:
дежурная часть ГУВД Чуйской области — (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85;
дежурная часть ОВД Московского района — (0312) 60-77-27, (0550) 22-17-17, (0701) 15-85-81, (0701) 15 85 43.