Внимание: розыск! Пропала 17-летняя девушка

Малика Ахметова, 2000 года рождения, вышла из дома 1 июня и не вернулась. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что она проживает в селе Беловодском Московского района, на улице Щорса, 127.

Приметы: рост 160- 165 сантиметров , телосложение плотное, волосы темные, средней длины, кожа смуглая, глаза карие. Одета в розовое облегающее платье и серую накидку; черные туфли на высоком каблуке.

Особые приметы: на левой руке шрам после операции (от предплечья до локтя 16- 17 сантиметров ), на левом запястье шрамы от порезов, на лице следы от болячек.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о девушке, сообщить по телефонам:

дежурная часть ГУВД Чуйской области — (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85;

дежурная часть ОВД Московского района — (0312) 60-77-27, (0550) 22-17-17, (0701) 15-85-81, (0701) 15 85 43.