По факту падения трубы на мужчину компания проводит служебное расследование

По факту падения трубы на голову кыргызстанца строительная компания «Главстрой» проводит служебное расследование. Об этом ИА «24.kg» сообщил ее представитель.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 июня 2017 года на стройке по улице Каракульская, 1, которую ведет компания «Главстрой», на единственного кормильца семьи упала труба. Об этом в социальной сети Facebook написала пользовательница Айжана Мырсан.

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По словам сотрудника компании, по результатам расследования будет предоставлена вся информация. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Как сообщила ИА «24.kg» супруга пострадавшего, после случившегося ей позвонили и сообщили о несчастье люди, находившиеся на тот момент с ее мужем.

«Они не стали дожидаться скорую помощь и сами отвезли мужа в больницу. Времени не было ее ждать, череп голый, кровь брызжет во все стороны, каждая минута дорога. Его своим ходом на машине привезли в республиканскую больницу, и врачи сразу начали пришивать тот шмат кожи, который висел на глазу. Позже ему сделали рентген, потом, со слов свидетелей, завели историю, как и что было», — рассказала она.