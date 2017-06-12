В Бишкеке мужчине на голову упала труба

5 июня 2017 года в одной бишкекской семье случилось горе — на стройке компании «Главстрой» по улице Каракульская, 1 на единственного кормильца в семье упала труба. Об этом в социальной сети Facebook написала пользовательница Айжана Мырсан.









По ее сообщению, «человек пришел показать свою работу в надежде на заказ, во время работы, по словам его жены, на него упала труба, которая снесла ему половину черепа!».

«Человек стал инвалидом! Руководство фирмы попросило не писать заявление, но прошла неделя, и несчастная женщина в растерянности, не знает, что делать! Оплатить дорогостоящее лечение нет возможности, а стройфирма, которая даже не удосужилась выдать каски при входе на стройплощадку, не реагирует!» — говорится в сообщении.

По информации пользователя, супруга пострадавшего написала заявление в милицию, но и они, по непонятным причинам, отмалчиваются.